"No me parece un robo, pero no interpreto que lo de Lenglet sea penalti"

El Barcelona-Real Madrid sigue trayendo cola un par de días después. En la noche del domingo, los principales programas radiofónicos de España aún siguieron analizando el penalti de Lenglet por agarrón a Sergio Ramos.

Jorge Valdano opinó de la acción en 'El Transistor'. Pese a su pasado madridista, el argentino reconoció que no le pareció suficiente como para pitar penalti, aunque tampoco "un robo".

"No me pareció un robo, me pareció un penalti de VAR, hay una supervigilancia en las áreas. Yo no interpreto la jugada como penalti", dijo.

El argentino pareció entender el porqué del cabreo azulgrana: "El problema es que se mira en unas jugadas sí y en otras no. Posiblemente, en todos los partidos haya un penalti en un córner".

Eso sí, Valdano dejó claro que no le gusta que se usen este tipo de errores para crear supuestas teorías conspiratorias: "Lo que me molesta mucho cuando alguien interpreta como injusta una acción es que se termine dando una explicación conspirativa".