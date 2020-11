Borja Iglesias lleva un par de temporadas venido a menos. Lejos queda aquella etapa en la que se convirtió en uno de los delanteros más temidos de España de la mano del Espanyol. Desde que vistió de verdiblanco, sus números de hundieron. En un directo de Instagram, lo analizó.

"Cuando me decían que era tan bueno, que era el mejor delantero, prefería no creérmelo y ahora estoy viviendo un momento en el que la gente tiene dudas, en el que no están viendo mi rendimiento de otros años, y lo entiendo", explicó sobre su percepción sobre sí mismo.

"Obviamente, yo soy el mismo que hace dos, cuatro o seis años. De hecho, considero que soy mejor porque tengo claro lo que me hace crecer. Pero creo que es una oportunidad de salir reforzado y de ser mejor persona. Intento no darle importancia, creerme que no soy el más malo, al igual que tampoco me creía que era el mejor, cuando me lo decían", añadió.

Los casi 30 millones de euros de su fichaje no le pesan: "Mi etapa en el Betis está supercondicionada por ese tema. Pero qué diferencia hay diez millones viniendo de Segunda o 28 desde Primera. No me quita el sueño haber costado tanto y no rendir. Me siento muy agradecido de que hayan hecho una inversión tan importante en mí, esa confianza demostrada. Yo intento ser el mismo, rendir en el día a dia y dar el máximo".