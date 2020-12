"No me reí de que Babin estuviera sangrando"

Con sangre en la cara y en el área del Espanyol, Babin y todo el Sporting de Gijón pidió un penalti que podía haber significado el 1-1. Una acción muy protestada y que acabó con el defensa fuera del campo.

En las imágenes se pudo ver cómo Raúl de Tomás se reía, y el delantero 'perico' quiso aclararlo a través de las redes sociales para evitar malentendidos y defenderse de los insultos.

"Para los que estáis escribiendo sobre la acción de Babin, dejar muy claro que en ningún momento me estoy riendo de que esté sangrando", explicó el futbolista del Espanyol.

"Me estaba riendo de los semejantes insultos en diferentes idiomas que estaba realizando hacia un compañero de mi equipo. Sí, me hicieron gracia los insultos en diferentes idiomas que realizó, en ningún momento me reía de que estuviese sangrando un compañero de profesión. En cuanto a Babin, espero que no sea nada", concluyó.