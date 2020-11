"Si Messi quiere tomar un camino distinto, será su decisión"

Pere Riera será una de las opciones para votar entre los socios del Barcelona en las elecciones que se llevarán a cabo el 24 de enero. Se trata del único candidato que ha llegado a jugar al fútbol en clubes como el Júpier o el Blanes y que cuenta con un proyecto nuevo.

El precandidato no ha estado nunca involucrado dentro del Barcelona y, de momento, no han salido muchos nombres de la que sería su junta directiva. En una entrevista en el diario 'Goal' habló largo y tendido y, sobre todo, opinó sobre el futuro y la situación que se vivió con Messi.

"No me sentó mal el burofax de Messi porque lo entendí. No lo conozco de forma personal, pero lleva 20 años en el Barcelona, su familia está integrada en la ciudad y sus hijos han nacido aquí. Es el mejor de la historia y lo ha demostrado muchas veces. Le ha dado todo al Barcelona", dijo.

Pere Riera confirmó que Messi quiere hablar con el que será el nuevo presidente para llegar a un acuerdo sobre su futuro: "Tenemos la oportunidad de mostrarle un proyecto a cuatro años para que él decida, pero si quiere tomar un camino distinto será su decisión. Continuaremos".

Pere Riera aseguró que lo mejor es pregeuntarle cómo se ve y cómo sería más feliz. "Seguro que hay un encaje para él y me encantaría verlo en el nuevo Camp Nou", concluyó.