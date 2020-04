"No me siento una leyenda del Madrid"

Los aficionados más veteranos del Santiago Bernabéu aún recuerdan con claridad aquel centrocampista argentino con un toque exquisito de balón. Se llamaba Fernando y se apedillaba Redondo. Un futbolista que dejó un goteo sin cesar de grandes jugadas.

Este domingo se cumplen dos décadas de una de ellas, quizás la más icónica, el taconazo en Old Trafford que permitió al Real Madrid clasificarse para las semifinales de una Champions que acabaría con la 'Octava'.

"Me parece mentira que hayan pasado 20 años. Será que los buenos recuerdos uno los mantiene más cercanos. Recuerdo bien la jugada. Para mí fue importante levantar la cabeza y hacer la pausa para ver llegar a Raúl por el segundo palo", rememoró en 'AS'.

El argentino es muy recordado por la afición blanca. Pese a ello, Redondo se quita hierro. "No me siento una leyenda. Pero sí es muy gratificante para mí cada vez que piso Madrid y recibir el cariño de la gente más allá del paso del tiempo. No deja de sorprenderme", confesó.

"Mi relación con el Real Madrid es eterna. Ya no juego con los veteranos por la lesión en mi rodilla, pero seguimos en contacto. Las veces que voy al Bernabéu o a Valdebebas me hacen sentir como en mi casa", argumentó el centrocampista argentino.

El ex jugador analizó para 'AS' algunos nombres propios. "Casemiro es joven y tiene un gran poderío físico. Fede Valverde es muy joven, tiene una gran dinámica y en un corto periodo de tiempo ha demostrado gran personalidad. Modric... es un jugador diferente, desequilibrante. Hay que cuidarlo", afirmó.

Redondo quiso tirar un pequeño tirón de orejas a la nueva política de fichajes del conjunto blanco, en el que apuesta por gente joven con mucha proyección: "El Madrid siempre creyó y apostó mucho por su cantera, no solo con los fichajes".

La actualidad del fútbol versa por el parón provocado por el COVID-19. "Es muy doloroso y complejo lo que nos toca vivir. Lo hago con incertidumbre, con responsabilidad y a la vez con la esperanza de que juntos como sociedad podamos superarlo", sentenció.