"Sueño con pasear junto a las vacas con la Champions"

Son momentos convulsos en el Barça. La cúpula directiva está en plena reconstrucción y la plantilla se mantiene al margen, llevando un estricto plan de entrenamientos para volver en la mejor forma posible.

Quique Setién ha concedido una entrevista en 'TV3' para comentar el tema más importante que hay sobre la mesa: tener paciencia o dar por acabada LaLiga. En este caso, ¿qué pasaría con el título? Setién respondió.

"Me gustaría jugar y quedar campeón jugando. Pero la realidad es que la situación está como está y se ha cortado. No sé si eso valdría para otorgar el título, pero no me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más que el Madrid", aclaró Setién.

El entrenador del Barcelona le dio más importancia a salir de la crisis y en volver a la normalidad en toda la sociedad: "Esto es una situación difícil para todos y lo que realmente me preocupar es que se solucione cuanto antes y podamos salir y abrazarnos, y recuperar a la gente mayor que está sufriendo esta situación con más intensidad. Lo demás es superfluo. Si hay que terminar y no se puede jugar... y si lo hacemos y jugamos, fenomenal".

El técnico no tiene dudas sobre cuáles son los objetivos si se reinicia todo. "Se lo digo a los jugadores. Tengo bastante prisa y no tengo mucho tiempo que perder. He soñado con ganar la Champions y LaLiga. Pasearme por Liencres con la copa de Liga con las vacas, con la Champions...".

Para acabar, Setién contestó a una pregunta sobre su futuro. El cántabro quiere acabar su contrato y llegar a un acuerdo con el Barcelona para seguir. "Espero cumplirlo y renovar incluso", sentenció.