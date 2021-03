"No me voy a tirar en la hamaca por haber renovado"

Gracias a su gran rendimiento durante los últimos años, Gignac se ha convertido en una de las figuras más importantes de la Liga Mexicana y ha colaborado en el paso adelante que ha dado Tigres en la competición azteca.

El club así lo reconoce y por ello no dudó en presentar una oferta de renovación al atacante galo, que aceptó al conocerla. Seguirá en la Liga MX hasta sus 38 años. Casi nada. Tras la noticia, charló con los medios oficiales del club.

"Yo no me voy a tirar en la hamaca o me voy a acostar porque ya he renovado, al contrario. Para mí es un reto más, es una historia más. Ya no quiero salir del país, cuando voy de vacaciones a Francia me urge regresar a México, es algo que tengo dentro de mi corazón. Me siento totalmente mexicano, Nuevo León es un estado increíble, me encanta vivir aquí. Quiero terminar mi carrera en Tigres y vivir en Monterrey para toda mi vida", reconoció Gignac.

"Es una historia más y quiero seguir construyendo algo dentro del club, de la institución. Soy un jugador de equipo, puedo ser exigente, pero así soy desde que llegué y no he cambiado nada. Con la calidad del grupo podemos hacer más cosas. Tigres existía y va existir antes y después que André, yo soy de Tigres", agregó el francés, que ya es uno más en la entidad mexicana.

Y no es para menos: suma 147 goles en los 250 partidos que ha disputado con la camiseta del equipo 'felino'...