"No nací para estar al lado de mediocres, pero esa es mi realidad"

Dani Alves nunca ha tenido pelos en la lengua. El ex del Barcelona fue tajante sobre sus prioridades en la vida y dejó unas curiosas palabras: "No nací para estar al lado de mediocres, hermano, pero desafortunadamente esa es mi realidad. No quiero la mediocridad a mi lado, porque me hará mediocre. Entonces no discuto con nadie".

El jugador de Sao Paulo también se refirió a su filosofía tanto dentro como fuera del campo: "Me preocupa la entrega. Si alguien me contrata para dar un salto mortal, le doy tres. Le doy más. La entrega tiene que ser mayor de lo que la gente espera. No puedes generar una expectativa que no cumplirás más tarde. Genero unas expectativas que puedo cumplir".

Alves no tuvo reparo en elogiar su propia carrera: "Me entregaron un premio y ni siquiera lo sabía: soy el único lateral derecho que ha sido elegido el mejor en la Copa América".

"Luego pongo las cosas juntas y digo: 'coñ*, soy realmente único, viejo'. En el año en que el Barça ganó seis títulos, fui el único jugador en ganar siete. Vine aquí y gané una Copa América con la Selección", completó.