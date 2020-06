"No nos detendremos y no quiero una estatua"

Jürgen Klopp vive los días más felices de su carrera profesional. Hace unos meses estaba celebrando su primera Champions, y ahora estalla de júbilo con la Premier, la que rompe 30 años de maleficio. Pero quiere más, mucho más.

"Somos campeones, pero en el terreno de juego nos comportaremos como si nunca hubiéramos ganado nada", comentó en 'Sky Sports' pensando ya en el primer choque en el que defenderán su corona, ante el Manchester City en el Etihad.

"La consistencia que mostraron los chicos es realmente tan excepcional que no puedo describirlo y no nos detendremos, no nos detendremos", insistió.

Quedan récords pendientes para agrandar la leyenda, aunque el técnico alemán no piensa en eso, sino en algo más esencial: "Realmente tenemos que mantenernos enfocados, y lo haremos, vemos la oportunidad. No nos detendremos no significa que ganaremos todo, solo queremos mejorar. La consistencia es difícil de mejorar; si podemos mantener ese nivel, ya sería realmente bueno.

De hecho, a juicio de Klopp, su Liverpool "no hizo más que el año pasado, lo hicimos de nuevo. No estoy seguro de que fuera posible hacer más. Desde el punto de vista del entrenamiento y la intensidad, ya estábamos exprimiendo todo".

Lo que no quiere, a pesar de que Steven Gerrard cree que lo merece, es cualquier icono suyo: "No quiero una estatua, no es mi motivación. En la historia del Liverpool ya no estará esta carga de 30 años sin ganar un título liguero y nosotros teníamos que crear nuestra propia historia, que es nuestro maravilloso 'background', la base para lo que hacemos".