"No nos explicaron por qué se anuló el gol, pero deberíamos haber ganado"

Mikel Arteta compareció en rueda de prensa virtual tras la dura derrota del Arsenal ante el Leicester en la Premier League. Los 'gunners' cayeron derrotados por la mínima después de que el colegiado anulara un gol que parecía claro.

"Estoy muy contento con el primer tiempo. La manera en la que presionamos, la intensidad que mostramos ante un equip que es muy capaz de superar esa presión y generarte ocasiones", comentó el español.

Y añadió: "Creo que fuimos muy efectivos, controlamos el partido, tuvimos buenas oportunidades para atacar y crear ocasiones. Además, marcamos un gol a balón parado que no sé cómo pudo ser anulado".

"Enhorabuena a ellos por lo que han hecho, pero creo que es un resultado duro teniendo en cuenta lo que sucedió en el partido. No nos han explicado por qué se anuló. Los árbitros son los especialistas que toman estas decisiones. Decidieron que ese gol no era válido y eso obviamente tuvo un gran impacto en el partido, porque tienes a dos equipos separados por muy poco en en la Premier League esto ya es un margen importante. Creo que no deberíamos haber perdido", sentenció Arteta.