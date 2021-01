"No pasó nada raro con Simeone el día del pisotón"

Es una imagen que se quedó grabada en la retina de todos aquellos que la vieron, mediados los años 90. Simeone propinó un terrible pisotón en el muslo a Guerrero, provocándole una aparatosa herida.

En una entrevista con 'AS', el ex futbolista rojiblanco explicó qué ocurrió aquel día. "Es cierto que los partidos entre el Athletic y el Atlético de Madrid siempre han sido de mucha tensión y muy disputados, y los campos de antes no estaban como ahora, con barro, etc", recordó.

"Pero no sucedió nada raro más allá de los piques normales de un partido en el que ambos equipos queríamos ganar", añadió Julen Guerrero, actual seleccionador Sub 17 de España.

De hecho, aquella acción se quedó en el campo. "Coincidí al cabo del tiempo con él en un restaurante, nos saludamos, pero nada más", aseguró el ex futbolista vasco.

También explicó qué hubo de verdad en los rumores que le situaban en el Madrid año tras año. "La historia es muy sencilla. Yo entré en el Athletic con ocho años, es el club de mi vida, tenía clara mi prioridad y mi compromiso con la afición, que estaba y está conmigo a muerte, y no me planteé otra alternativa", afirmó, rotundo.

Aunque la del Madrid no fue la única oferta que tuvo. "De España y de clubes del 'Calcio', que entonces estaba más de moda y pagaban más, se pusieron en contacto con mi padre, que era quien gestionaba estos asuntos, y otros que quizás hubieran preguntado al Athletic y yo no me enteré, pero yo lo tenía claro, sólo quería estar en el Athletic", explicó.