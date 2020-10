"No perdimos por falta de ganas ni de intensidad"

El Celta de Vigo cayó contra Osasuna por un claro 2-0. Óscar García, tras el encuentro, analizó lo que fue la derrota de su equipo, la segunda consecutiva en la temporada.

"No hemos perdido por falta de ganas ni por falta de entrega ni intensidad. Creo que hemos igualado en eso a Osasuna, que es un equipo que te juega muy directo, que busca segundos balones y abren rápido a banda para buscar centros. No hemos sufrido en ese sentido", dijo el técnico del Celta.

Aseguró Óscar que necesita mejorar en la parcela ofensiva. "En dos partidos, en seis ocasiones nos han metido cinco goles. Estamos intentando mejorar que no nos creen muchas ocasiones, pero tenemos que seguir incidiendo para que eso no ocurra porque si no es muy complicado ganar partidos", añadió.

Sobre el mercado de fichajes, que se cierra este lunes en España, explicó Óscar que va a centrarse en el entrenamiento, y "lo que tenga que pasar, pasará".

"Estoy seguro que nos vamos a salvar, lo digo desde ya. No tengo ninguna duda que vamos a cumplir el objetivo", aseguró un Óscar García que explicó los puntos fuertes de Osasuna.