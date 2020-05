Una denuncia hecha desde dentro de la propia AFE ha puesto en jaque a David Aganzo. El presidente del sindicato salió este martes a defenderse, primero en carta y después en la radio.

Antonio Saiz Checa, director de Segunda B y Tercera, denunció un supuesto delito de cohecho por conseguir de manera ilícita documentación fiscal de Futbolistas ON.

"Es la primera noticia que tengo sobre esta demanada. La pondré en manos de mis abogados", aseguró el presidente del sindicato a 'COPE'.

"No pienso dimitir y estoy orgulloso del trabajo que hacemos. Los jugadores y las chicas no son tontos y saben lo que está pasando y lo que queda por venir. El futbolista es una persona que cuando le engañas una vez, no le engañas más", añadió el presidente de la AFE.

Aganzo admitió estar "muy tranquilo". "No sé lo que puede aportar él, sé lo que he hecho yo y cómo trabajamos, con transparencia y honestidad. Somos gente honrada y con la mejor intención", afirmó.

Los problemas de Aganzo se agravan después de que directivos de la AFE se hayan querellado contra él por un presunto delito de administración desleal, otro de cohecho y otro de revelación de secretos.