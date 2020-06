"No pienso en lo que la ELA me va a quitar"

Con una entereza impresionante, Juan Carlos Unzué hizo público que padece ELA. El ex jugador y entrenador analizó toda su enfermedad y lo que sintió este jueves al dar la noticia en el programa 'El Partidazo de COPE'.

"Tengo que agradecer el detalle al Madrid, ha sido una sorpresa muy agradable. Agradezco a todos en general por todos los mensajes que he recibido por todos los canales", comenzó Unzué sobre el gesto visto en el Alfredo Di Stéfano.

A Unzué se le ha visto tranquilo al comunicarlo todo: "Creo que una de mis mayores virtudes en la naturalidad. Lo que he transmitido hoy es lo que siento. Si yo no hubiese estado con este estado de ánimo, no hubiese convocado a la prensa".

"La noticia es impactante, pero no es una sorpresa. La primera visita que hago al neurólogo es hace cinco años. Mi cuerpo se relajaba, pero mi mente seguía activa. No descansas de la misma manera. Tuve esa sensación durante tres años..", continuó.

El ex jugador dijo que los primeros síntomas los sintió cuando salía en bicicleta cuando dirigía al Celta. "En el Celta de Vigo yo salía a dar una vuelta en bicicleta, pero mi cuerpo y mi cabeza empezaron a pedirme descanso. Tenía sensación de flojera y falta de fuerza física. Yo siempre sentí una progresión con la bicicleta y no había", explicó.

"El primer síntoma visible fue en la mano izquierda, que perdió algo de movilidad. El doctor me dijo que no tenía nada que ver con la caída en la bicicleta. Iba apuntando hechos y sensaciones. El pasado verano hizo el primer diagnóstico", continuó.

Unzué expresó que su estado de ánimo favorece en estos momentos y que, de momento, está en una fase en la que puede valerse por sí mismo.

"Hay momentos para todo. A día de hoy puedo decir que mi estado de ánimo favorece mucho y también el de ellos. Mi mujer y yo decidimos no comentar nada hasta las Navidades. Subir escaleras me cuesta un poquito más, aunque en líneas generales la progresión ha sido lenta en estos últimos meses. Estoy en una fase en la que me puedo valer por mi mismo. Soy consciente de lo que va a venir. El doctor me dijo que no leyera demasiado y que seleccione muy bien lo que leo. A día de hoy no tengo esperanza en la cura de ELA", afirmó.