"No pienso que por venir del Barça no me pueden cambiar"

Luis Suárez dejó el Barcelona entre lágrimas para emprender una nueva aventura en su carrera en la capital de España. Simeone lo llamó, le aseguró que lo quería en su proyecto y el uruguayo aceptó.

"El Atlético no me sorprendió porque sabía de donde venía y con qué clase de compañeros y entrenador iba a trabajar. Simeone tampoco me sorprende, pero lo que sí me parece sorprendente es que lleve tantos años en el club y los jugadores sigan con ese convencimiento", dijo en 'Marca'.

Sobre las aspiraciones del Atlético a ganar la Liga y a competir contra el Madrid y el Barcelona, Suárez opinó que la competición doméstica puede estar muy igualada.

"Puede ser una liga pareja. El que cometa menos errores desde el pincipio... Yo que estuve en el Barcelona soy consciente de que si empiezas mal y pierdes puntos, luego es difícil recuperar y alcanzar a los primeros. Si nosotros nos lo creemos y tenemos esa ilusión, ¿por qué no soñar?", continuó.

En cuanto a su físico, sobre el que ha recibido una lluvia de críticas hasta que se presentó en el Atlético y en el debut contra el Granada, Suárez hizo siempre oídos sordos.

"A uno siempre le buscan un pero para intentar criticar y yo ya llevo muchos años. Los que me conocen saben cómo estoy y la exigencia que tengo en los entrenamientos. La exigencia en el Atlético es máxima, como lo era para mí en el Barcelona", expresó.

Para terminar, el charrúa dejó claro que no se cree más que nadie y que, a veces, sí que sale más o menos mosqueado, pero porque no le han salido las cosas en el campo.

"Son momentos y detalles, pero no pienso que por venir de donde vengo no me pueden cambiar. Al contrario, aquí somos todos iguales y ninguno se tiene que creer mejor que nadie. Mi forma de eser no es tener aires de nadie, solo soy ambicioso y quiero aportar todo lo que pueda", acabó.