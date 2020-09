"No pierdo la ilusión de jugar en Europa, no estoy salvado económicamente"

A pesar de estar centrado en Boca, Andrada no pierde de vista la opción de jugar en Europa. El 'Viejo Continente' atrae mucho al actual cancerbero del 'Xeneize'.

"Uno no pierde la ilusión de jugar en Europa, pero ahora estoy en Boca y daré todo aquí. Pienso en el club y en jugar el partido del jueves", empezó diciendo el guardameta.

Asimismo, el de San Martín continuó en la misma línea: "Uno no está salvado económicamente, si me retirase tendría que salir a trabajar porque mi familia no está muy bien".

"En este mercado no hubo nada y con todo lo que pasó, todo está parado. Si llega algo, lo analizará el club. A ver si le sirve a ellos y a mí", añadió.