El Barcelona y la Real Sociedad enfrentan sus fuerzas este miércoles en un partido que fue adelantado debido a la participación de ambos conjuntos en la próxima Supercopa de España.

El entrenador del primer equipo, Ronald Koeman, analizó el choque frente al cuadro 'txuri-urdin' en la rueda de prensa: "La Real es un gran equipo, me gusta mucho como juega. Tenemos que estar muy bien, confiados en nosotros mismos, tener el balón e intentar hacer ocasiones de gol".

"En general, no podemos estar contentos con nuestra trayectoria en el campeonato, porque hemos perdido partidos que no hemos tenido que perder, pero el trabajo y la actitud ante el Levante fueron muy buenos y esperemos que estos tres puntos nos den tranquilidad para afrontar el partido de este miércoles".

El técnico neerlandés aseguró, además, que espera un "partido más abierto" que el duelo disputado frente al Levante, ya que son dos equipos que quieren "tener el balón". "Espero un partido abierto y bonito", agregó.

Sobre las palabras de Miralem Pjanic, que se mostró muy desconteno por su escasa participación con el equipo, confesó: "Hemos hablado sobre su situación y de las cosas que tiene que mejorar. Esta actitud me gusta, tener a alguien que no juega en el banco, es bueno. Tienen que estar descontentos y trabajar para tener oportunidades de jugar".

El Barça quedó emparejado con el Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions League: "En principio siempre es complicado porque los partidos se juegan en febrero y marzo y no sabemos cómo vamos a estar. Ojalá que tengamos a todos los jugadores disponibles, pues seremos más fuertes que ahora, y el rival tiene sus altibajos. Nosotros vamos a estar mejor que ahora".

Riqui Puig, De Jong, Messi y Ansu Fati

También se refirió a lo sucedido con Riqui Puig. "No sé, hay un cierto interés por parte de la prensa, porque es un jugador de la casa, pero también hay otros jugadores que no juegan y que buscan el apoyo de la prensa, somos una plantilla fuerte donde solo pueden jugar once y el entrenador decide sobre la actitud de un jugador. Hay más jugadores, pero no es mi problema porque yo no pregunto por estas cosas".

Acerca de la situación en la que se encuentran los futbolistas del primer equipo, aseveró: "Veo un buen ambiente en la plantilla, no veo ningún problema entre ellos. Este lunes hicieron una fiesta previa a la Navidad y había mucho ruido. El ambiente está bien. Después de ganar un partido se nota como están, igual que cuando lo pierde".

Koeman confesó que tiene a la Real Sociedad como uno de los equipos aspirantes al título de LaLiga. "De momento sí, están arriba por el trabajo que han hecho. También tienen un calendario muy apretado por la Copa y la Europa League, donde va a llegar dependerá de sus jugadores", apostilló.

Además, el neerlandés habló sobre el partido de Frenkie de Jong frente al Levante: "Siempre ha sido un jugador de llevar el peso de construir el juego desde atrás, como ha hecho en el Ajax y la Selección, pero puede romper líneas porque es muy rápido. Estamos trabajando para que lleve el peso desde atrás, pero sobre todo para que sea importante rompiendo líneas en el último tramo del campo".

¿Qué pasará con la situación de Óscar Mingueza tras la reincorporación al grupo de Araujo y Umtiti? "Es jugador de la primera plantilla. Tuvo algunas molestias hace una semana, pero viene a dar competencia, no pienso si es uno, dos o tres. Con Umtiti, que ha vuelto, forma parte de los cuatro centrales. Es un joven con futuro".

Leo Messi podría igualar este miércoles los 643 goles que Pelé hizo en un mismo equipo: "Son unas cifras impresionantes, no vamos a encontrar a otro jugador que dé tanto a este club. Por eso es el número uno. Una vez más, es increíble todo lo que ha hecho para este club".

Sobre la posibilidad de que Ansu Fati pueda estar disponible para el partido frente al PSG, reconoció: "Con este tipo de lesiones es complicado saber cuándo puede volver. Ojalá que esté cuando nos toquen estos partidos, pero no hay que arriesgar con él, y más teniendo la edad que tiene. No se puede correr mucho en este sentido".

También fue preguntado por el cambio de sistema que él está implantando en el primer equipo: "La presión es muy fuerte aquí, todo el mundo exige ganarlo todo, la situación ahora es diferente en el club y tienes que aceptar que no puedes ganarlo todo".

"Puedo entender a los críticos si pierdes cuatro o cinco partidos, pero el otro día se me criticó por poner un central en los últimos minutos, y eso no lo entendí, porque queríamos ganar", concluyó Koeman.