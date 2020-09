"No podemos estar pendientes de que Messi frote siempre la lámpara"

A solo un par de semanas de las eliminatorias de Sudamérica para el Mundial, Lionel Scaloni, seleccionador argentino, habló para 'Radio Rivadavia' y tocó varios temas de actualidad del combinado nacional.

"Nosotros no valoramos los jugadores en base a la Liga en la que están. Me han preguntado si alguna condicionaba sus posibilidades y siempre dije que no. Cuando hacemos la lista, la armamos en base a lo que creemos que nos hace falta. En esta fecha, que es diferente y tenemos altura, hacemos la lista en base a eso", aseguró.

"Yo creo sin dudas que a día de hoy no somos inferiores a nadie, pero tampoco podemos decir que vamos a ganar el Mundial. En esa linea estamos. Hemos jugado partidos importantes en el último tiempo y no somos menos", concretó el seleccionador.

La portería, un puesto que no tiene seguro: "Franco Armani es de un pueblo a 10 km de mi casa, nos conocemos mucho. Realmente no se quién va a arrancar como titular en las eliminatorias. Si digo que empieza él, no estaría diciendo la verdad. Debemos hablar con todos".

"Nosotros a Ocampos lo vemos como delantero, sinceramente. Además de toda la fuerza que tiene y lo que te da por los costados, tiene mucho gol. Para nosotros es importante. Ojalá mantenga su nivel", recordó.

"Lautaro Martínez es un jugador bastante consolidado. Nos va a aportar gol, tiene sacrificio y ganas de triunfar. Escucha a los compañeros, al cuerpo técnico y eso no tiene precio. Es un jugador interesantísimo. Sabíamos que estaba Agüero con problemas en la rodilla. Hablé con él hace un mes. Preferimos tener a los jugadores al 100%. Más adelante, si se recupera, tomaremos la decisión", avaló.

Y la presencia de Leo Messi, indudable: "Es muy bueno poder contar con Leo. En los dos últimos partidos, encontramos una manera en que todos están cómodos. No podemos estar pendientes de que él frote siempre la lámpara".