Muchos recordarán LaLiga 2006-07 que acabó ganando el Madrid. Buena parte de culpa la tuvo el famoso 'Tamudazo' en el Camp Nou, cuando el Espanyol logró empatar (2-2) al eterno rival en el Camp Nou.

Capello fue el técnico blanco esa campaña y en una entrevista concedida a la revista 'Madridista Real' hizo un repaso a los 13 años que se cumplen de la conquista del campeonato.

"La Liga de las remontadas, de las remontadas, sí. En febrero jugamos un partido en Barcelona, si no ganaba o no empataba me echaban, porque habíamos perdido dos o tres partidos y habían pasado cosas no muy buenas", empezó diciendo el italiano.

Asimismo, continuó en la misma línea: "Hablé con los jugadores y les dije que había que jugar cada partido como una final, como una final de Champions. Partido tras partido recuperamos puntos, y al final ganamos el título.

Capello es un técnico con un fuerte carácter y así recuperó la moral de sus jugadores tras ir perdiendo 0-1 contra el Mallorca (último partido) al descanso: "Salieron a jugar con un miedo tremendo. Eran internacionales y en el primer tiempo estaban con las piernas paradas y con la cabeza y las ideas en otro mundo. Les dije, 'chavales, hemos hecho una cosa importantísima, hemos recuperado ocho o nueve puntos al Barça. No podemos hacer un regalo a los catalanes'. Regresamos y jugamos como en un entrenamiento, nada más".