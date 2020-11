El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, quedó satisfecho por el buen juego de su equipo aunque no tanto con los errores en los últimos metros que pudieron haberle dado un disgusto.

"No podemos perdonar tanto en esta competición. Hemos hecho un gran partido y eso me deja contento, pero por otro lado no tan contento por la gran cantidad de ocasiones que generamos y no convertimos", lamentó el técnico realista.

Imanol, al valorar la situación en la que queda su equipo tras esta victoria, la segunda en esta liguilla, calificó el grupo de "muy parejo, como se ha visto en el Rijeka-Napoles, por lo que todavía nos faltan puntos".

"Todavía tenemos opciones pero en Rijjeka dominamos claramente y ganamos en el añadido, esta vez solo hemos marcado un gol y ante el Nápoles fuimos mejores, dominamos y perdimos", resumió Alguacil.

El entrenador oriotarra criticó el estado del terreno de juego, dijo que "los jugadores no están cómodos" y que producto del mal estado del terreno se lesionó en el calentamiento el lateral Ander Gorosabel, por lo que ánimo al club "a hacer algo".

El defensa Robin Le Normandl, que acompañó a su entrenador tras el partido, se felicitó por el resultado ya que "aunque se pudieron meter más goles, al final se ha ganado y hemos alcanzado el primer puesto que era lo que queríamos".

"Haber perdido sería injusto pero a veces el fútbol tiene esas cosas. No acertamos las ocasiones y te pueden empatar, aunque al final todos trabajamos para estar muy serios en defensa y defender el resultado", concluyó el zaguero galo.