"No podía correr, lo intentaba pero me asfixiaba"

El juego desplegado por Paul Pogba en el inicio de la temporada 2020-21 ha provocado numerosas críticas hacia su persona. Y, ya harto de ellas, se quiso explicar.

"No era yo, se lo decía al preparador físico en cada entrenamiento. Me sentía extraño, me agotaba muy rápido y me quedaba sin aliento", dijo sobre las secuelas que le dejó el COVID-19.

Incidió el francés en cómo se sintió en su primer partido tras recibir el alta. "No podía correr, lo intentaba pero no podía. Se lo dije al entrenador. Quedamos en probar desde el inicio para ver cómo iba, pero sencillamente no podía correr, me asfixiaba. Me ha tomado mucho tiempo poder estar en forma competitiva", explicó.

Pogba, con estas palabras, quiso defenderse de las críticas: "Ahora hay una gran diferencia. Estoy encontrando mi ritmo. Me siento mucho mejor, sentí que podía volver a controlar el juego, mantener el balón. Eso es lo que me gusta de mí mismo", aseveró.

Este sábado, Pogba marcó un golazo desde la frontal del área que permitió al Manchester United ganar al West Ham. Poco a poco va recuperando su máximo nivel como 'red devil'.