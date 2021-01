"No podía creer la muerte de Maradona, ahora tampoco"

El adiós de Diego Armando Maradona golpeó fuerte en la familia, sobre todo entre sus hijas. Dalma y Giannina fueron de las más afectadas, tal y como reconoció Claudia, su madre. Así lo reconoció en 'Telefé' tras terminar 'MasterChef'.

"Cuando me llamaron estaba en la peluquería. Pero no me enteré igual. Me llamó mi hija contándome la situación, pero no lo que finalmente iba a pasar. Después pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrar con Gianinna. No lo podía creer y hasta ahora tampoco...", aseguró.

"Lo consulté con ellas: 'Si me necesitan, dejo lo que estoy haciendo y voy con vosotras'. Es un tema que es sobre todo de las chicas, por supuesto también para mí porque fueron muchos años los que estuve con él. Fue el papá de mis hijas y va a ser siempre, pero es un tema que prefiero que ellas manejen como puedan. Yo voy a estar siempre al lado como estuve y acompañándolas desde mi lugar de mamá. Es difícil porque tienen que resolver un montón de cosas, pero ellas van a poder", cerró Claudia.