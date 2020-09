"No podría decir 'no' a Camavinga"

El PSG abre su temporada ante el Lens este jueves. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel lo hace con numerosas bajas por el COVID-19, entre las que destaca la de Kylian Mbappé y la de Neymar, este en cuarentena.

Se juega el partido en pleno mercado de fichajes y tras el parón de selecciones. Precisamente ahí destacó la figura de Eduardo Camavinga, debutante más joven en Francia desde la II Guerra Mundial.

"Es uno de los mejores jugadores de la Ligue 1. Tiene por delante un buen futuro, pero juega en el Rennes. Esto no es el Monopoly, pero yo no puedo decir 'no' a Camavinga", aseveró.

Tuchel, en la rueda de prensa previa al encuentro, ha querido ponerse un paño antes de la herida. "El hecho de comenzar en Lens va a ser muy duro, no se puede esperar mucho de nosotros en el primer partido", reconoció el técnico alemán.

El domingo llegará una prueba aún más dura, el Olympique de Marsella. "Espero recuperar a varios jugadores. Lo más importante es la salud. Los positivos podrían volver el viernes o el sábado. Creo que será muy justo contra el Marsella. Kalimuendo ha llegado lesionado con la Selección", explicó Tuchel.

Precisamente la lesión de Kalimuendo le abre las puertas de la titularidad a Jesé Rodríguez. El ex del Real Madrid no ha triunfado desde que se marchase del conjunto blanco pero puede disponer de minutos en el debut liguero.

"Mi situación contractual no ha cambiado nada. Lo más importante ahora es crear un equipo para continuar progresando. Después discutiremos mi renovación o no, pero no va a cambiar en nada mi trabajo diario", confesó sobre su futuro.

En relación al mercado, aseguró Tuchel que están buscando un lateral diestro. "La principal diferencia entre la primera y la segunda temporada es que ahora tenemos jugadores más fiables. Por ejemplo, ganamos 3-0 ante el Madrid sin Mbappé, Neymar o Cavani".