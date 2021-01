A pesar de que el Getafe ganó este lunes al Elche, el cuadro 'azulón' no muestra alegría por cómo ha llevado LaLiga la organización de una jornada afectada por el temporal Filomena.

El presidente, Ángel Torres, no dudó en dar su opinión al respecto en los micrófonos de 'El Transistor'. "En la mejor Liga del mundo no puede pasar esto, hay fechas y plazos, no tiene sentido lo que ha ocurrido", explicó el mandatario, que recalcó también que el ente pudo aplazar una segunda vez el encuentro.

"Jugamos tras cuatro días sin entrenar, eso conlleva mucho riesgo. Hay que hacer ver a Tebas que esto no puede funcionar así. Se han corrido riesgos innecesarios en vuelos, en carretera, en todas las partes. No puede haber tanta cabezonería en la Liga", añadió.

Sobre el Elche-Getafe dijo: "Es un partido que tiene todas las fechas del mundo para recuperarse...LaLiga no nos ha dado ninguna explicación. Ahora no sabemos cuándo podremos volver a Madrid".

Por último, subrayó la opción que ofrecieron a la organización. "Propusimos jugar este martes, pero nos dijeron que no podíamos entorpecer los partidos de la Supercopa. ¿Qué audiencia le podemos quitar nosotros a Madrid o Barça?", sentenció.