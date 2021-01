"No puedo invitar a Guardiola al grupo de WhatsApp porque no tengo su móvil"

Parece que el enfrentamiento va para largo. La disputa dialéctica entre Cañizares y Guardiola tiene un nuevo capítulo. Tras declarar el catalán que no le invitaron al grupo de WhatsApp de los campeones del oro olímpico en Barcelona 92, el ex cancerbero quiso dar su versión de los hechos en 'El Partidazo de COPE'.

"Lo primero, que el grupo de Whatsapp no tiene nada que ver con el tema político. A mí me llamó la atención que no estuviera él. Y le disculpé porque no está para estas cosas porque es entrenador del City. No le puedo invitar al grupo porque no soy administrador, no tengo su móvil y él mismo dice que no tiene Whatsapp", explicó Cañizares.

"En el 92, y voy a lo político, en Barcelona se llevaban banderas de España y se podía hablar de ideas políticas y él ya exponía sus ideas y yo las mías. Pero ahora los políticos nos han llevado a una sociedad radicalizada. Nuestra sociedad ha picado el anzuelo y él mismo picó cuando habló de España como Estado opresor y por eso, a mí como español y a Alfonso, nos ofende", añadió.

Por último, habló sobre los futbolistas que salieron de esa generación. "Si me junto con Pep seguro que hablo con él como en 1992. De ese grupo se han salido muchos jugadores cansados de los grupos, como Luis Enrique, Abelardo, Alfonso, Kiko... quedan bastantes, pero no todos: Solozábal, Giner, Lasa, Soler, Vidal, Ferrer... Que nadie interprete que el grupo de Whatsapp es un tipo de fricción o connotación política", concluyó.