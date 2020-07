"No puedo ser entrenador profesional con este pelo"

Tras superar un aluvión de críticas por unas malas actuaciones, David Luiz ha aumentado su nivel en los últimos encuentros y se ha convertido en el estandarte de la defensa de un Arsenal que tiene ya la mente puesta en la gran final de la FA Cup frente al Chelsea.

El zaguero brasileño, que seguirá la próxima temporada en el Emirates Stadium, habló en 'Esquire' sobre su futuro, tanto como jugador como cuando una vez cuelgue las botas.

El internacional por la 'Canarinha' manifestó su deseo de convertirse algún día en entrenador, aunque tiene claro que, para asumir un banquillo, deberá hacerse un cambio de 'look'.

"Me pondría un traje formal y también tendría que cortarme el cabello. No puedo ser un entrenador profesional con este pelo, ¡nadie me respetaría!", explicó David Luiz en un acto organizado por la revista aprovechando la promoción de la nueva camiseta del conjunto 'gunner'.

En dicho acto también se encontraban otros tres jugadores del equipo dirigido por Mikel Arteta (Lacazette, Bellerín y Kolasinac), que dieron su opinión sobre la idea del brasileño. "No puede cortarse el pelo, sin su pelo ya no sería David Luiz", sentenció el lateral español.