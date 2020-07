Thiago Silva no quería irse del PSG, pero no le quedó otra opción. Él mismo lo aclaró en la rueda de prensa que sirvió como su despedida del Parque de los Príncipes. Se quedará hasta que acabe la Champions League: no volverá a jugar en el feudo de los de la capital.

"Es un momento especial para mí. Con los rivales siempre tuvimos mucho respeto. Me preguntaron si podía quedarme, pero no es mi decisión. No es el momento de hablar sobre este tema. Tendremos tiempo para hablar de eso más tarde. No quería irme, pero la decisión ya está tomada. La respeto y la respetaré hasta el final", dijo.

Al ser preguntado sobre si ya es oficial su salida, respondió: "No hay conversaciones para después. Leonardo ya ha hablado con la prensa. No quiero que hables de esto todavía. Respeto tus temas, tu deseo de saber qué está pasando, pero no es así. Ahora no es el momento de hablar sobre esto".

También analizó al próximo rival del PSG en Copa, el Sain-Étienne: "Es un club histórico. Respetaremos a este equipo por todo lo que hicieron para llegar a la final. Ganaron contra el Rennes. Tenemos que recordar cómo perdimos la temporada pasada (contra el Rennes también) y hacer lo contrario".