"¿Piqué? No quiero decir que tenemos a los árbitros en contra"

El entrenador Ronald Koeman tuvo que hacer frente en la rueda de prensa previa al choque con el Betis a cuestiones sobre las últimas palabras de Piqué sobre los árbitros y su forma de pita al Real Madrid.

"Yo no puedo hablar de años anteriores porque no estuve por aquí. Claro que ha habido decisiones en las que no hemos tenido mucha fortuna. No quiero decir que tenemos a los árbitros en contra y quiero pensar que el árbitro pita lo que ve. Contra el Granada, para mí no fue suficiente para pitar el penalti. Además, tienen el VAR. Siempre pienso que no tienen favoritismos por un equipo", explicó.

El neerlandés insistió en que el futuro de Leo Messi lo tiene que decir solamente él: "Me gustaría que Messi siguiera más años aquí. Da mucha efectividad y calidad al equipo y lo necesitamos. Creo que está con mucha energía para ayudar al equipo. El futuro está en sus manos".

En cuanto a las semifinales de la Copa, Koeman dijo que prefiere ir día a día. "Nunca es bueno para un entrenador decir que es el partido más importante. Quiero ir partido a partido. Sabemos que estamos en la semifinal de la Copa y nos toca contra un equipo fuerte. El día a día es la mejor forma para ganar los partidos", continuó.

Koeman se mostró satisfecho y feliz tras lo visto en Los Cármenes: "No puedo negar que el otro día estaba contento. No sé por cuánto tiempo. Tenemos que demostrar que vamos por el buen camino".

El entrenador 'culé' indicó que no harán concentración en Sevilla, ya que "los jugadores prefieren dormir y estar en casa" y el propio Ronal Koeman también es partidario de ello.

Sobre el buen estado de Griezmann, el neerlandés contó que estuvo hablando con él cuando firmó con el Barcelona para decirle que tenía toda la confianza puesta en él: "Le dije que se sintiera importante y se ha recuperado después de comenzar sin efectividad. Nunca he dudado de él".

Para Koeman hay esperanzas de alcanzar al Atlético de Madrid, aunque "hay mucha distancia de puntos y les falta un partido".

Para concluir, el entrenador del Barcelona volvió a insistir en el peligro de la carga de partidos. "Hay que hablar con los jugadores para ver cómo están físicamente. Cada entrenador tiene su opinión, pero yo creo que esto tiene que parar porque estamos matando a los jugadores", acabó Koeman.