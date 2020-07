"No quiero especular con el futuro de Messi"

El Barcelona tendrá una difícil salida al Estadio de la Cerámica. El Villarreal espera a un Barcelona que necesita ganar para seguir vivo en la lucha por LaLiga.

Uno de los nombres propios fue el de Leo Messi. 'SER' especuló con que el argentino acabe su contrato en 2021 y se marche del Barcelona sin negociar una renovación.

"No voy a especular porque a Messi no le he escuchado nada. No tengo ninguna constancia. No quiero especular porque no es mi cometido. "A Leo le veo bien. Todo lo demás son especulaciones".", dijo sobre el futuro del argentino.

Es el '10' del Barcelona uno de los pocos que nunca ha descansado, pese a cumplir ya 33 años. "Yo a Messi le veo bien. Es perfectamente consciente de lo que tiene que hacer en cada momento, en el partido. Toma decisiones pero no creo que tenga ninguna influencia la edad. Le veo exactamente igual. No sabría decirte", explicó.

Visitará el Barcelona al Villarreal, "uno de los mejores equipos que han vuelto del confinamiento". "La realidad es que está haciendo muy bien las cosas. Un equipo con mucho talento, en un gran momento, que también se defiende bien. Es un rival que nos va a comprometer mucho. Está en un muy buen momento", añadió Setién.

La duda en el once del Barcelona reside en Griezmann, suplente en los dos partidos más importantes tras el parón. "Está bien, he intercambiado algunas palabras con él. Es un grandísimo profesional, en el fondo puede entender esta situación, como nos ha pasado a todos, pero es un chaval extraordinario, tremendamente profesional y no le va a afectar para cuando tenga que jugar. Estoy seguro de que podremos contar con él al 100% cuando tenga que volver al campo", aseveró sobre el galo.

"Griezmann es un grandísimo jugador y muy importante para el club y el equipo. Cuando juega Griezmann me preguntan por Ansu Fati. Todos no pueden jugar, me encantaría poder darles minutos. Y luego hay otra cuestión que son cosas que tengo que decidir conforme a mi criterio, lo que aporta o no aporta al equipo. Esto lo pongo en una balanza", espetó el técnico cántabro.

Es consciente Setién de que en el Barcelona "hay sus escalones y jerarquías que se ganan con un rendimiento extraordinario en muchos años. A mí las jerarquías no son una cosa que me marquen porque soy de convencer y transmitir", pero rápidamente aseguró que tiene "en cuenta la jerarquía e importancia". "En un club como el Barcelona, con tantísimos jugadores, algún día no todos van a poder jugar. Se molestarán, pero es lo normal. Es una decisión que tengo que asumir yo y responsabilizarme de ella", añadió.

Otro de los nombres propios del ataque es Luis Suárez: "Creo que es un jugador que tiene que estar en el campo, le ha dado muchos goles al club, pensamos que lo puede seguir haciendo y tenemos confianza. Es verdad que hay momentos que podríamos darle descanso pero depende de las circunstancias. Es algo sobre la marcha, al igual que otros jugadores tratas de decidirlo bien".

"Con respecto a mi situación, no gasto un minuto en pensar lo que puede pasar, lo que hago es centrarme en las cosas que me tengo que centrar, en el partido, mantener el nivel de exigencia. Es verdad que tenemos que tratar de acertar más para ganar los partidos. Con mi situación personal no gasto un segundo en ver más allá de lo que tengo que ver", afirmó.

"Esta situación", aseguró Setién, "no la podemos controlar los entrenadores". "Este es el circo en el que estamos metidos y lo aceptamos, por eso somos entrenadores. No me desgasto un minuto en leer ni escuchar. Sé que hay mucho ruido alrededor. Estoy centrado en lo que tengo que estar centrado. No es la primera ni será la última vez cuando los resultados no acompañan", dijo.

Los últimos nombres de los que habló Setién fueron Umtiti, que "no está en condiciones de participar" y Riqui Puig, del que dice que "se ha ganado la continuidad".

A Setién le preguntaron sobre las polémicas arbitrales y si ahora se siente beneficiado al estar en un club grande. "La realidad es que desde esta percepción que tengo ahora, hay cosas que también te llaman la atención. Esas opiniones desde luego me las reservo. Al final a veces no sabes exactamente, lo ves desde un prisma poco objetivo. Siempre existirá esta polémica con muchas cosas y esto es el circo en el que estamos montados", sentenció.