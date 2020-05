"No quiero irme del Madrid, quiero una Champions más"

Marcelo, lateral zurdo del Real Madrid, protagonizó un directo en Instagram con Fabbio Cannavaro en el que hizo un amplio repaso a su situación, la del Madrid y otras preguntas jugosas, como la elección entre Cristiano y Messi, que le trasladó el ex futbolista blanco. No le faltó repartir halagos entre varios 'cracks'.

A colación del presunto interés de la Juventus desde hace tiempo, lo cual generó una réplica del brasileño de que "la gente se inventa muchas cosas", dejó claro que su futuro está solo en el Bernabéu: "Yo no quiero salir y creo que el Madrid no me dejaría. Aquí estoy muy bien. Desde que he llegado aquí con mi familia tengo una historia increíble. No sé si es verdad de que la Juve me quiere, la verdad".

De hecho, tiene claros sus objetivos. "Yo quiero una Champions más. Y con la selección quiero el Mundial", sentenció Marcelo, que encadenó multitud de elogios a algunos compañeros de equipo.

"Hazard se llevó una h*stia en la pierna. Tuvo una lesión en la misma pierna antes. Fabio, te digo una cosa; es muy top. La velocidad de hacer las cosas es muy diferente. Estaba bien, pero luego llegó esta lesión, que fue una pena. Y ahora yo creo que va a volver ya", contó del belga.

"Ahora dádsela a Benzema, que mete goles y ya está"

Sus compatriotas Vinicius y Rodrygo no podían ser menos. Les ayuda e intenta tutelarlos en el camino a la fama. "Yo veo a los niños de 18 años llegando y les veo como a niños. Cuando llegué yo pensaba que era maduro, que ya sabía. Y no sabía nada. Era un niño", empezó diciendo. De Vinicius aseguró que "es explosión total. Tiene un regate increíble, es top, top. La velocidad que tiene con el balón, ha jugado al fútbol sala… Me recuerda a Robinho, pero con mucha más velocidad".

Respecto a Rodrygo, lo ve "calmado, tranquilo y parece que está jugando de hace 10 años. Inteligente, toca, pim, toca… Son distintos. Les digo: 'Tranquilos, vuestra hora llegará, ahora dádsela a Benzema que mete goles y ya está".

En clave brasileña también llegó el nombre de Roberto Carlos, su gran referente desde que aterrizó en el Bernabéu. "Siempre que hablo con él todavía me pongo muy nervioso. Es mi ídolo. Desde que empecé a jugar al fútbol sala me fijaba mucho en él. Pensaba: '¡Cómo puede ser que vaya con tanta frecuencia arriba y abajo!".

Zidane y Ramos, dos líderes

Marcelo habló también de dos de los grandes faros del vestuario, el entrenador y el capitán. "La gente pensaba que no podía manejar el vestuario, con tanto peso. Y Zizou lo ha hecho increíble. Cuando entró en el equipo, estábamos en un momento muy duro, muy difícil, que no ganábamos casi nada y con trabajo y humildad y entendiendo a los jugadores, nada más, hemos conseguido eso. Pero no olvidamos del trabajo anterior. Ancelotti hizo un trabajo muy grande…", reseñó sobre Zidane.

En cuanto a Sergio Ramos, mostró su devoción: "Cuando le vi por primera vez él era muy joven, pero tenía un liderazgo muy grande. Se sabía que iba a ser líder. Y la verdad que sí. Le he acompañado estos años y he visto que ha crecido muchísimo. Era de esperar. Sabía que iba a ser un líder tan grande".

El lateral brasileño reseñó como "muy duro" el confinamiento, pues es alguien muy inqueito. "No paro un minuto, siempre estoy acelerado. Intento parar algunos minutos para pensar y relajarme. Es difícil para mí porque no puedo estar parado", insistió.