"No quiero perder ni un minuto más con Kondogbia"

Kondogbia ya no está en el Valencia, así que Javi Gracia no quiere perder más tiempo hablando sobre él. Prefiere centrarse en los jugadores que tiene en su plantilla actualmente. Lo comentó en la rueda de prensa previa al duelo de Liga ante el Real Madrid.

Cuando le preguntaron directamente por el centrocampista, contestó: "Entiendo el interés, pero yo ahora no quiero volver a tratar esos temas. No creo que sea bueno para mí ni para el equipo hablar de jugadores que ya no están. Ya he dicho en otras ruedas de prensa lo que pienso y no quiero perder ni un minuto más de lo que no tenemos ni de enero, sino hablar de los jugadores que tenemos para el próximo partido".

"En estas semanas, hasta enero, tenemos la base de jugadores que vamos a tener. Hasta esa semana, hemos estado con esa incertidumbre. Pero, para mí, la temporada empezó desde el primer partido. Con más o menos dificultades. Empezamos con problemas de coronavirus, cambios de plantilla y no hemos tenido estabilidad", dijo además a este respecto.

El Real Madrid tiene varias bajas por coronavirus, algo que podría venirle bien a Gracia y su equipo: "Las ausencias de esos jugadores harán que otros que han participado menos tengan esa oportunidad. Seguramente, será otro internacional, aunque con características diferentes. Esas tareas de pivote defensivo las ocupará otro, seguramente Kroos, y puede salir Valverde y Modric, así que, aunque tienen un equilibrio diferente, ganan en otras cosas".

Y analizó cómo les va a los suyos en la tabla: "Tenemos que trabajar más en la faceta defensiva, evidentemente. El Madrid tiene virtudes individuales que trataremos de orientar, pero, colectivamente, hemos trabajado el partido. Hemos jugado este año con tres centrales o con un doble lateral para darle más estabilidad. Lo importante es trabajar conceptos".

Sobre el estado físico de Cillessen, del que se supo que tuvo que retirarse de una sesión en la que el técnico estaba probándole como titular, explicó: "Tuvo unas molestias al finalizar la sesión y este sábado no pudo entrenar. No sé decir mucho más. Se le están haciendo pruebas y hay que esperar".

También le plantearon la cuestión de por qué el guardameta no ha estado teniendo minutos antes: "Mis criterios son únicamente deportivos. No tengo conocimiento de si la ficha es más alta o más baja. Trato de elegir lo mejor para cada partido. La portería siempre es algo diferente, pero tengo que ser crítico y objetivo con el trabajo de todos. No puedo decir si iba a jugar o no este partido más allá de la lesión".

¿Puede ganarle al Madrid ser un punto de inflexión? "Siempre que no consigues una victoria, el siguiente compromiso es la oportunidad para resarcirse. El rival nos da un poco igual, sabemos que jugamos contra el Real Madrid y lo que nos va a obligar a hacer, pero tenemos que dar ese paso que nos está faltando en los últimos partidos, en los que creo que merecimos sacar mejores resultados".