"No quiero vender el Valladolid, vine para 5 años y podría quedarme 4 más"

El ilusionante proyecto de Ronaldo Nazário en el Real Valladolid sigue su curso. El brasileño habló en rueda de prensa este martes y descartó que quiera desprenderse del club, algo que sí que habían apuntado algunas fuentes.

"No tengo la intención de vender el club. No hay ofertas, aunque sí que llegan cosas. Quiero dejar un legado muy importante en la ciudad y en el club", explicó para comenzar.

"Mi intención era estar cinco años en el club si conseguimos llegar donde yo quiero, pero ahora pienso que podemos estar cuatro años más", dijo Ronaldo para tranquilizar a la afición blanquivioleta.

El ex jugador reconoció que la pandemia había tenido efecto en los resultados del equipo, aunque Ronaldo no tiene dudas del rendimiento del equipo: "Estoy contento con los resultados deportivos, vamos mejorando nuestro nivel. Han bajado los ingresos, los derechos de televisión no se han rebajado, aunque seguro que en el futuro sí que habrá una reducción".

Ronaldo sacó pecho de la mejora de instalaciones en los Anexos y habló de la demora en la edificación de la nueva ciudad deportiva del club: "Tenemos suspendida la construcción de la nueva ciudad deportiva porque hay unas trabas. La mayor es del tiempo, con la administración pública. Queremos ser legales y transparentes, pero son cuestiones muy lentas".