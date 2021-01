"No recuerdo la última vez que me puse nervioso en un campo de fútbol"

El Atlético de Madrid vive un buen momento deportivo. Son líderes de LaLiga por méritos propios y se han proclamado campeones de invierno 25 años después.

Y parte de ese éxito se lo debe el Atlético a su meta, Jan Oblak. Hacerle gol resulta casi imposible. Los 'colchoneros' son los menos goleados del torneo español. Solo seis veces ha tenido que recoger el balón el guardameta de sus mallas.

Oblak charló con 'Panenka' sobre su papel en el club rojiblanco. El esloveno reveló la clave de su éxito: "No me acuerdo de la última vez que me puse nervioso en un partido. Yo cuando tengo la oportunidad de estar sobre el césped, soy feliz. Siempre he sentido más felicidad que nervios".

Ni siquiera Anfield pudo turbar la calma de Oblak. "Tampoco ante el Liverpool estaba nervioso. Es un privilegio jugar choques así. ¡Imagínate, todavía había hinchas en las gradas! Fue un auténtico placer jugar en Anfield", continuó.

Oblak aseguró que se siente un auténtico líder en el Atlético. "Es lógico, llevo aquí siete temporadas. Me siento uno de los líderes, pero hay más jugadores que se sienten así", apuntó.

Por último, dio su opinión sobre el equipo. Cree que ya han pasado página tras la marcha de jugadores como Godín, Griezmann o Lucas Hernández en el pasado. "Lo hemos conseguido entre todos, hemos pasado de la generación de hace dos años a la actual. Se fue casi medio equipo y hemos necesitado un año para construir otra vez un equipo fuerte", finalizó.