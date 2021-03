"No rehúyo las responsabilidades, me encantan"

El partido más importante siempre es el siguiente. Es el famoso 'partido a partido' de Simeone, pero aplicado por Eduardo 'Chacho' Coudet. En la previa del encuentro contra el Atheltic volvió a insistir al respecto.

Quiere Coudet que los suyos estén centrados únicamente en el próximo encuentro, nada más. "Ganar al Athletic nos haría dar un salto hacia arriba, pero no es algo que se me cruza por la cabeza ver las ubicaciones. Nos gusta ganar, preparamos los partidos para intentar ganar", empezó diciendo.

"Para adelante miramos todos. Lo importante es cumplir los objetivos a corto plazo y el más inmediato es mañana. No me desvío de las responsabilidades, me encantan", apuntó a continuación.

Describió entonces al Athletic. "Es un equipo duro, físico e intenso que trabaja bien los partidos, con un entrenador con una idea definida que le ha ido bien. Trataremos de imponer nuestra idea, pero no va a ser un partido fácil", valoró.