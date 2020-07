"No sabemos si RDT seguirá la próxima temporada"

El Espanyol cayó derrotado este miércoles en el derbi catalán ante el Barcelona, lo que supuso, matemáticamente, su descenso a Segunda División después de 26 años en la élite.

José María Durán, director general del Espanyol, reconoció la inestabilidad del proyecto: "Mr. Chen ya vio el fracaso en diciembre. Se intentó reconducir la situación, pero no hemos llegado a tiempo. Ya hemos empezado a trabajar por el futuro. Volveremos más fuertes. Estamos decididos a levantar esto".

"No se tomaron las decisiones adecuadas en verano, pero en diciembre ya empezamos una remodelación profunda. Dos figuras claves están fuera. Rufete dio un paso al frente y fue valiente, pero no todo está en sus manos. Tenemos un grupo de gestión formado por Chen, Rufete, Mao y yo. No hay que cargárselo todo, hay un talento que se debe aprovechar", agregó José María Durán.

Además, en cuanto al futuro de Raúl de Tomás, reconoció: "Querríamos que fuera el delantero centro la próxima temporada, pero no sabemos si podrá ser".

"Nos gustaría que siguiese, pero los contratos son confidenciales y cuando haya un desenlace lo explicaremos todo", agregó durante una entrevista en 'Esports COPE'.