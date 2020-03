"No sabía lo que se sentía al estar lesionado"

La última vez que Alfonso Pedraza disputó un encuentro con la elástica del Real Betis fue en el choque contra el Getafe del 26 de enero. Desde entonces, el de San Sebastián de los Ballesteros pasó a la enfermería hasta el encuentro frente al Real Madrid, en el que tuvo algunos minutos.

El lateral habló con la televisión del club del Benito Villamarín y confesó que no fue nada fácil. "Han sido unos meses duros, porque nunca había estado lesionado. No sabía lo que sentía y he estado durante bastante tiempo apartado del grupo. Me ha costado, pero lo he llevado bien gracias al vestuario", explicó.

La buena temporada de Álex Moreno ha dejado una dura pelea por el lateral zurdo y Pedraza es consciente de ello. "La competencia siempre es sana. Representamos un escudo que vale mucho y a una gran afición. Nosotros tenemos que trabajar y ponerle las cosas difíciles al míster", comentó.

El duelo contra los 'merengues' ya es agua pasada y el equipo solo piensa en el derbi ante el Sevilla. "Tenemos un partido que para los béticos es único y tenemos que llevarnos los tres puntos sí o sí. Es una semana especial y sabemos lo que hay en juego", apuntó.