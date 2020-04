"No sabía ni disparar y a los dos días me llevaron a una guerra"

La Guerra de las Malvinas cumplió este 2 de abril 38 años. Néstor Apuzzo, ex entrenador de Huracán. Al técnico el conflicto bélico le pilló en el inicio de una carrera truncada.

"Para mí fue un antes y un después. No tengo dudas. Me marcó para mal. Estuve 18 meses bajo bandera como soldado en el continente. No podía entrenar. Después salí con una verruga infecciosa en la planta del pie, con un problema en los riñones", recordó Apuzzo.

Tal fue la situación que Apuzzo fue a combate sin experiencia. "La primera vez que tiramos casi me saco el hombro, no sabíamos ni apoyar el arma. No entendíamos nada. A los dos días estábamos subiendo a los camiones para ir a una guerra", añadió a 'Goal'.

"Antes de la guerra no nos cobraban si estabas vestido como soldado. Éramos todos unos fenómenos. Después de la guerra he escuchado hasta 'cag*nes, perdieron la guerra'. Una vergüenza que hayan metido a pibes de 18 años que no tenían ni idea", sentenció.

Apuzzo no se quedó solo con lo negativo. "Me llamaron dos o tres chicos que habían estado conmigo, me puso muy contento. Pero nunca nos juntamos. No volví a ver a nadie. Capaz que es para evitar el tema. Siento que puedo dar un poquito más que ellos al tener la exposición que tengo", finalizó.