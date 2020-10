"No sé a qué se refiere Kondogbia"

Carlos Soler, tras las salidas en este mercado, se ha convertido en pilar fundamental del Valencia. Como uno de los capitanes, pasó por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE'. Y tocó el famoso y polémico caso de Kondogbia, que este viernes cargó contra la directiva.

"Lo he visto en su Instagram y luego en Twitter todo el mundo hablaba de ello. No sé a qué se refiere, lo tendrán que arreglar entre ellos. Estos temas son nuevos para mí, no sé cómo se gestiona eso", reconoció Carlos Soler.

Sobre el rumbo que toma el club: "Es raro lo que ocurre, pero dentro del equipo nos cerramos tanto jugadores como cuerpo técnico y no queremos escuchar nada de lo que se dice fuera".

"Me gustaría jugar aquí muchos años. Últimamente las cosas no están yendo como querríamos todos, pero te puedo decir que jugar para el Valencia es un sueño", aclaró el centrocampista.

Además de asegurar que casi no tiene contacto con Anil Murthy, Soler fijó el objetivo cambiante del cuadro 'che': "Sería irreal pensar en entrar en Champions o Europa League, hay que tener paciencia con esta plantilla. Hay que ir poco a poco, partido a partido y tiene que ser así. Poner un objetivo no sería realista".