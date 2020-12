"No sé a quién puede beneficiar la Superliga, a los aficionados no"

Este miércoles la Real Sociedad aprobó en la Junta de Accionistas sus cuentas, pero también se trataron otros temas, como la tan cacareada Superliga Europea. Jokin Aperribay, presidente del club, ironizó al respecto.

Con gesto serio, Aperribay cargó contra el proyecto de competición. "No se a quién le pide beneficiar, de verdad. Nosotros no compartimos para nada la creación de esa Superliga", empezó diciendo.

"No se para quién es mejor, desde luego para los aficionados no lo es. Puede que a algunos clubes les puede favorecer en un principio, pero no a futuro. Desde luego para todos los clubes no es beneficioso", continuó.

Aseguró estar luchando para evitar su implantación. "Nosotros trabajamos para que no salga. La Real está en la ECA y da su punto de vista, y no es algo que genere consenso. No me parece que sea algo conveniente para el fútbol, ni que sea algo que vaya a beneficiar a los aficionados"; insistió.

"No es bueno para el futuro del fútbol poner en entredicho el principio de la clasificación de las ligas nacionales, a través de las cuales se consigue la presencia para jugar en competición europea", añadió Aperribay.

Para él, la Superliga no es el camino a seguir. "El modelo actual de competiciones europeas se ha ido mejorando, habrá cosas a mejorar, estoy seguro, pero la Superliga no me hace gracia", dijo, para finalizar.