"No sé cuándo acaba mi contrato con el Madrid, creo que en 2022"

Achraf pasó por los micrófonos de 'El Larguero, de la 'Cadena SER', y explicó cómo se está viviendo el confinamiento por el coronavirus en Alemania. Pero el lateral marroquí también habló de su futuro.

Comenzó comentando cómo está entrenando, pues a diferencia de España, en Alemania hay varios clubes, como el Borussia Dortmund, que ya se ejerctitan. "Llego a las 10 y empezamos a entrenar a las 10:30", dijo Achraf.

"Trabajo con mi grupo, con cinco o seis personas. No nos cruzamos. Cada uno trabajamos por nuestra cuenta. No hacemos nada de contacto. Nos vemos en el entrenamiento, pero hasta que no nos den permiso, no habrá otro tipo de entrenamientos", añadió.

Detalló un poco cómo son esos entrenamientos atípicos. "Mezclamos un poco, gimnasio, rondo o fútbol-tenis. Pero con casi nada de contacto. Los entrenadores están junto a cada uno de los preparadores físicos, que ellos sí que están más protegidos. Pero sin apenas contacto", comentó.

"Aquí en Dortmund donde estoy la cosa está muy tranquila. Más que en Madrid. Aquí te dejan ir al supermercado e ir a entrenar", explicó, cuestionado acerca del día a día.

Reveló que los entrenamientos seguirán siendo sin contacto hasta nueva orden, y que eso se mantendrá hasta que el retorno de la Bundesliga no tenga una fecha definida.

Dicha fecha dicen que podría ser el 9 de mayo. "Es una fecha estimada, yo creo que puede cambiar. Me alegro de que sea esa fecha, pero cuanto antes, mejor. No obstante, tenemos que tener precaución por la situación en la que estamos", contestó Achraf, al ser cuestionado por ello.

También hablaron de contratos y salarios. "Hemos tenido que ayudar en esta causa y lo vemos normal. Hay trabajadores del club que no están recibiendo dinero ahora. Nos hemos bajado un poco el sueldo", expuso.

"A mí me paga el Borussia y respecto a mi contrato, no me afecta en nada la reducción del Real Madrid", apuntó el marroquí, adivinando por dónde iba la pregunta que tanto quería hacerle su interlocutor.

Porque de ahí la entrevista pasó al mundo de los hipotéticos, como su vuelta al Madrid, club con el que tiene contrato en vigor, pero del cual demostró gran desconocimiento.

"No sé cuándo termina mi contrato, ese tema lo lleva mi agente. Creo que rondará por ahí (2022), pero no lo sé muy bien. Es el mismo contrato que firmé en 2017", dijo, al respecto de su vinculación con el cuadro 'merengue'.

Y ante la posible situación de que le llamen el 1 de julio y el problema de tener la Bundesliga a medias, Achraf se lavó las manos. "No me han dicho nada. He visto noticias sobre ello, pero si pasa eso supongo que darán permiso para que podamos acabar con el club actual y se prolongue. Creo que sería lo más normal", respondió.

Acabó reconociendo sentirse halagado por el interés en él de tantos clubes, pero dejó claro que solo tomará una decisión cuando acabe su cesión en el Borussia y vuelva, o no, al Madrid.