La Volpe sigue sin encontrar equipo. El argentino, que llegó a dirigir al América y a la Selección Mexicana, continúa buscando un nuevo destino.

A su paso por 'Marca Claro', el técnico dijo esto sobre su situación: "No sé de dónde salió que soy un técnico caro. Lo primero que tiene que hacer un dirigente es llamarme y saber si soy caro".

"Yo ya no estoy en la cuestión económica. Yo creo que la última vez que me saqué la idea económica me fui a Egipto, pagaban muy bien pero ya ahora, lo haría para contribuir todo lo que me dio el fútbol mexicano", añadió.

Por último, La Volpe desmintió contactos con Pumas. "Por ser la universidad, la captación debe de seguir. Se fue mucha gente importante y hay aún más para generar, necesitan tener a alguien que sepa", concluyó.