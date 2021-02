"No sé por qué tardan tanto en firmar la renovación de De Bruyne"

Pep Guardiola no sabe cuándo va a renovar Kevin de Bruyne. El centrocampista, un efectivo vital en sus planes, no tiene en mente confirmar su continuidad al menos hasta verano y su entrenador dijo en rueda de prensa que no es su responsabilidad negociar con él.

"No sé por qué tardan tanto en firmar el nuevo contrato, no soy una parte implicada en la negociacióin y el jugador tiene dos o tres años más de relación firmada con la institución", aseguró, no en un tono incendiario, sino queriendo expresar que, por mucho que él quiera que se quede, es la directiva la encargada de efectuar el acercamiento.

Como dijo Guardiola, al belga le queda todavía mucho contrato por delante. El que actualmente le vincula al club termina en junio de 2023, conque hay tiempo de sobra para que se decida por continuar con la escuadra o, en caso de no desearlo, que la entidad trate de convencerle.

En términos de importancia en el equipo, su contribución es innegable. Gobernador de la medular del City, ha estado algo apartado en las últimas semanas por problemas físicos, pero, nada más estar de nuevo al 100%, Pep Guardiola le devolvió su estatus.