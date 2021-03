"No se puede dar por muerto al Madrid en ninguna competición"

El Real Madrid recibe este martes al Atalanta con un colchón mínimo tras la ida y lo hará con la baja confirmado de Hazard y con la enfermería llena.

El ex jugador del conjunto blanco Fernando Hierro aseguró que el Real Madrid sigue siendo un fiel candidato a LaLiga y a la Champions League.

"Un equipo como el Madrid siempre tiene posibilidades de ganarlo todo. Dependerá de las lesiones, del calendario o de las ausencias de útlima hora", dijo Hierro en 'TMW'.

El ex futbolista insistió en que al Real Madrid "no se le puede dar por muerto en ninguna competición" hasta que no tenga opciones en la Liga o quede fuera de la Champions.