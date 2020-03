"No se puede estar tan dispar con la gente de arriba"

Heinze, visiblemente emocionado, en rueda de prensa, dijo: "El día lunes va a ser mi último partido frente a esta institución, por eso ahora muy bien van a entender el dolor del que yo les estoy hablando. Esta institución se lleva un pedacito de mi corazón", dijo Heinze, visiblemente emocionado.

Vélez Sarsfield visitará el lunes a Unión de Santa Fe en la vigesimotercera y última jornada de la Superliga Argentina. El conjunto porteño es tercero con 36 puntos, a diez del líder River Plate y a nueve del segundo, Boca Juniors.

Con un equipo plagado de juveniles y sin figuras de renombre internacional, Vélez mostró en este torneo un juego vistoso, atractivo y efectivo, y está en zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores. 'El Gringo' asumió como entrenador a fines de 2017, cuando el equipo corría peligro de descender a la Segunda División.

En su primer campeonato, Vélez fue décimo cuarto y evitó el descenso y en el siguiente fue sexto y se clasificó para la Copa Sudamericana de este año (está en la segunda fase).

"Me cuesta porque he vivido aquí, hemos hecho cosas muy lindas. Siento que Vélez me dio muchísimo más de lo que yo le pude dar a Vélez. Y por eso se termina este ciclo nuestro. Y lo único que tengo que decir es gracias a todos, a toda la gente de Vélez", dijo el entrenador de 41 años.

El ex defensa del Real Madrid explicó que su salida se debe, principalmente, a diferencias con los directivos, que en el último tiempo vendieron a varios titulares.

"No se toman decisiones de un día al otro, se va elaborando, se va sintiendo. No se puede estar tan dispares con gente de los cargos muy importantes. Las cosas que tenía que decir a la persona que se las tenía que decir se las dije en la cara", señaló.

Vélez fue el tercer equipo de Heinze, que antes dirigió a Godoy Cruz (2015) y se consagró campeón de la Segunda División con Argentinos Juniors (2017).