"No se puede ganar siempre, si no sería Liga Real Madrid, Copa Real Madrid..."

Apenas pasó unos meses por el banquillo del Real Madrid, pero el tiempo de Santiago Solari a los mandos del equipo blanco no lo han olvidado los aficionados.

El conjunto blanco homenajeó recientemente al argentino y, por eso, Roberto Carlos le quiso felicitar, para lo que subió una foto de su ex compañero y rival por el puesto de lateral izquierdo.

Pero las redes sociales son traicioneras y a un seguidor del brasileño no le gustaron las buenas palabras de Roberto Carlos hacia Solari. "Gracias por lo que hizo la temporada pasada", ironizó en Twitter el usuario.

La respuesta del mítico ex lateral del Real Madrid, ejemplar: "Son muchos títulos em los últimos años, amigo, no se puede ganar siempre, si no se llamaría Liga Real Madrid, Champions Real Madrid, Copa Real Madrid... Un saludo y mucha salud, ¿vale?".