"No se puede jugar, tenemos los camiones que llevan a los muertos..."

Cellino se ha convertido en la voz más crítica contra la Serie A. El presidente del Brescia, que confirmó que tiene COVID-19, volvió a mostrar su repulsa a una vuelta de la competición italiana.

"De Siervo me llamó y me pidió si estaba preparado para jugar en un terreno neutral. Le dije que no lo estaba, sin importar el caso. La temporada debe finalizar", explicó Cellino en 'La Repubblica'.

El presidente del conjunto italiano fue contundente con la situación. "En Brescia tenemos los camiones que llevan a los muertos fuera de la ciudad. Estamos en el foco de la epidemia. No podemos jugar. Además de haber perdido esta temporada, arruinaríamos también la siguiente, que será fundamental", aseveró.

Cellino explicó los síntomas que padece por el COVID-19. "Sentí dolores importantes en los huev*s. Estuve tres semanas de cuarentena en Brescia y ahora regresé a Cagliari, mi ciudad", explicó.

La intención de Cellino, como se ha explicado, es no volver a la competición. De reanudarse, el presidente del Brescia ha amenazado con retirar a su equipo de la Serie A.