"No sé que imaginaban; pensaban que íbamos a ganar por 20 puntos"

El Atlético de Madrid se quedó con un punto del derbi frente al Real Madrid por el gol de Benzema en el último tramo del choque. Para Simeone fue un buen partido de los suyos.

"Estoy contento con el trabajo del equipo. No va a ser fácil y nunca lo hemos pensado así. El fútbol tiene la necesidad de dar el máximo y si no se aprovechan las ocasiones, te pueden empatar", aseguró Simeone en rueda de prensa.

Para el Cholo, el equipo hizo un buen trabajo hasta bien entrada la segunda mitad y luego sufrió ese tanto del empate:"Nosotros sabemos de la dificultad que hay en todos los campos. Hemos hecho un gran trabajo hasta el 35' sel segundo tiempo. Es una pena no poder ganar un partido que queríamos ganar".

En cuanto a la renta que ha perdido el Atlético, Simeone aprovechó para mandar un mensaje a aquellos que decían que LaLiga estaba casi hecha: "Ha habido una gran entrada en un torneo en el que todos pensaban que íbamos a ganar por 20 puntos. No sé qué se imaginaban. Va a ser complicado el camino hasta el final para todos los equipos",

En cuanto a la mano de Felipe que no pitó el árbitro, el técnico argentino no entró. "Me gusta el VAR porque ha mejorado el fútbol y es más justo. Tengo tantas cosas para ver que me ocupo más de esas cosas. Lo demás lo dejo para la gente del VAR y para los árbitros", concluyó.