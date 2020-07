"No sé qué voy a hacer, no estoy negociando con ningún club"

El Mirandés, con semifinales incluidas de Copa del Rey y 56 puntos al finalizar LaLiga SmartBank, completó un gran curso de la mano de Andoni Iraola, que no seguirá al frente del banquillo en el conjunto de Anduva.

"Es una decisión que me ha costado mucho tomar. Me voy con un buen sabor de boca. Ha sido un año intenso y bonito. Hemos sido el equipo que imaginábamos al principio y que queríamos ser, con sus cosas buenas y malas. Me gustaría dar las gracias a todas las personas del Mirandés, sobre todo a la gente de oficinas, jugadores, afición...", señaló el entrenador en sala de prensa.

"No sé qué voy a hacer a partir de ahora. No estoy negociando con ningún club. Era mi primera temporada en el fútbol profesional aquí en España y he dejado todo lo que he tenido, con mis aciertos y mis errores. A artir de ahora pensaré qué será de mí. Os soy sincero en este sentido", aseguró Iraola.

Unas declaraciones que dejan en el aire su futuro pese a que en las últimas horas ha sido relacionado con Leganés o Tenerife, entre otros.

"Los motivos de mi salida son siempre difíciles de valorar. Me prefiero ir con este sabor de boca. Cuando empiezas un proyecto tienes que estar 100% convencido. Tampoco ha sido cuestión de hartazgo. No sabemos qué pasará en el futuro. No es que deje el Mirandés para irme a otro sitio", cerró.