"Estoy descontento y no hago teatro; se lo he dicho a los jugadores"

Ronald Koeman fue claro y contundente en la rueda de prensa previa al partido contra la Juventus y tras caer frente al Cádiz. El objetivo es, de momento, quedar primeros en el grupo de Champions.

"Nuestro objetivo es intentar jugar bien y ganar en cada partido. En Champions queremos ser primero y tenemos la ventaja de tres puntos. Logramos un 0-2 allí, así que tenemos posibilidades de ser primeros", comenzó Koeman.

Sobre la baja de Dembélé por un problema muscular, el entrenador del Barcelona volvió a explotar por los horarios y aseguró que, de seguir así, van a perder a más futbolistas por lesiones.

"Pensaba que no era tanto y estará un tiempo fuera. Es un paso atrás y físicamente ha mejorado mucho. Tiene un pasado con tema de lesiones y tendrá que recuperarse y estar bien. Es una razón más de los horarios de los partidos. Vamos a perder a más jugadores por lesiones porque no entiendo... no sé quién pone los horarios. No puede ser. Somos el equipo que ha jugado cinco partidos fuera de casa y cinco a las 21.00 de la noche. Los horarios no son una ayuda para un equipo español", expresó.

En cuanto a su situación personal del entrenador neerlandés dijo que está cabreado por los resultados y la situación y que así se lo ha hecho saber a su plantilla.

"Es para estar descontento. Hay una diferencia en perder un partido como el sábado o en un estadio como el del Atlético. Hay que analizarlo todo. Soy alguien que no hago teatro y así se lo he dicho a los jugadores. No se pueden aceptar goles que hemos encajado en varios partidos. Lo que se habla en el vestuario se queda dentro y los jugadores saben que deben mejorar".

El entrenador del club azulgrana continuó insistiendo en que "no hay entrenamientos para mejorar las cosas" y que se debe tener "más comunicación y análisis".

A Koeman también le preguntaron sobre Leo Messi y su futuro, puesto que a partir de enero ya podrá negociar con el club que quiera: "Lo que yo quiero hacer es tener la comunicación con Leo sobre cosas de partidos y del equipo como cualquier jugador o los demás capitanes. No pongo energía en temas de fuera. Tengo que buscar el máximo interés y el rendimiento de cada jugador. No creo que Messi haya tenido errores individuales o en defensa. Tenemos que ser más agresivos y en algunos partidos no hemos tenido efectividad".

"No busco culpables fuera de nosotros y solo me quedo de los horarios de los partidos. Estamos matando a los jugadores. Si nos ponemos por delante, el equipo es diferente. Necesitamos a gente en la grada que anime a los jugadores porque a mí no me gusta gritar durante todo el partido. No me gustaba cuando era jugador", manifestó Koeman.

El técnico del Barcelona también respondió a preguntas sobre De Ligt, que sonó para defender la camiseta del equipo 'culé: "Es una lástima que no esté aquí, pero pasó antes de estar yo aquí. Queremos a los mejores jugadores y en su posición puede ser el mejor".

Para Cristiano tampoco tuvo demasiadas palabras y se centró en decir que todos los jugadores que puedan hacer daño hay que tenerlos en cuenta y "defenderse bien".

"Cristiano no es un estímulo, son dos grandes equipos que se enfrentan. Esperamos disfrutar del partido y de Cristiano y de Leo", acabó Ronald Koeman.