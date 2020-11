"No sé si es el árbitro o el VAR el que arbitra"

El Betis no acabó nada contento con la labor arbitral en el partido contra el Barcelona. Así lo reclamó Manuel Pellegrini en rueda de prensa, especialmente por la intervención del VAR.

"El árbitro está en el campo, no el VAR, que esta vez hace cobrar un penalti al árbitro, que no lo ve. Si el colegiado cobra el penal y expulsa a Mandi no tengo nada que decir, si lo hace el VAR, tengo que reclamar. Contra el Real Madrid lo dije igual. El VAR cobró la expulsión de Emerson y el penalti de Bartra. Es una tecnología que mejora injusticias pero no puede cambiar 25 jugadas", dijo.

El entrenador del Betis explicó que "el equipo está en el camino correcto" a pesar de la derrota de este sábado, por 5-2, ante el Barcelona en el Camp Nou.

"Con el 2-1 el partido estaba muy igualado, pero con el gol de penalti y la expulsión de Mandi se ha acabado. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero tenemos el espíritu y la personalidad para ganar los partidos", añadió en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico verdiblanco restó importancia a los cinco goles encajados, porque "los tantos que recibimos fueron mientras tratábamos de empatar estando con uno menos. Así que el marcador no creo que refleje la diferencia que ha habido".

De todas maneras, Pellegrini admitió que el Betis debe "seguir trabajando para encajar menos goles" y "mejorando para estar en la parte alta de la tabla".